Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Einbruch, fahrlässige Körperverletzung

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Schweißgerät gestohlen

Bereits letzte Woche Mittwoch, am 19.02., begaben sich in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Buhlstraße. Um die dortigen Bauarbeiter abzulenken, schlossen die Täter den Haupthahn der Wasserleitung. Sodann entwendeten die unbekannten Täter aus einem unverschlossenen Fahrzeug der Stadtwerke ein Schweißgerät samt Koffer im Wert von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Aspach: Rauchentwicklung am Linienbus

Am Montagabend kam es gegen 20:00 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung an einem Linienbus an der Bushaltestelle Fridrich-List-Straße und Jahnstraße. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass aufgrund eines technischen Defektes die Hinterachse des Busses für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Von Bustür erfasst und Hüfte gebrochen

Eine 78-jährige Frau wollte am Montag gegen 18:35 Uhr an der Bushaltestelle in der Bühlstraße aus einem Linienbus aussteigen. Die Tür vom Bus schloss sich verfrüht, so dass die 78-Jährige stürzte und sich eine Hüftfraktur zuzog. Die Seniorin musste ins Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Leutenbach: Baugeräte gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 15:00 Uhr bis Montag 07:30 Uhr nahmen unbekannte Täter einen, in der Hauptstraße im Bereich des Schützenhauses, abgestellten Bagger in Betrieb. Mit diesem luden die Unbekannten Täter drei Tieflöffel, einen Hydromeisel und den Schnellwechsler des Baggerarms vermutlich auf ein Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 969030.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Montag zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr ein schwarz-blaues Herrenrad der Marke "Raymon". Das Fahrrad war in der Albertviller Straße in der Tiefgarage des dortigen Gymnasiums abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Es hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Winnenden führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07195 6940.

Waiblingen: Einbruch

Am Montag um kurz nach Mitternacht verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Imbissrestaurant in der Beinsteiner Straße. Dort entwendeten sie aus der Kasse einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 700 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell