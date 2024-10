Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Juweliergeschäft: Zeugen gesucht

Petershagen (ots)

(AB) Bislang unbekannte Kriminelle brachen im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr bis Montagmorgen, 8.40 Uhr in ein Schmuckgeschäft im Ortsteil Lahde ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach versuchten die Unbekannten zunächst sich über eine Seitentür des Geschäftshauses an der Bahnhofstraße, Höhe Ackerweg, Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Weil dies offenbar nicht gelang, drangen sie gewaltsam über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Gebäudeinnere ein. Im weiteren Verlauf überwanden sie eine weitere Sicherheitsbarriere und gelangten so in den im Erdgeschoss liegenden Verkaufsraum. Die Täter durchwühlten hier Vitrinen und entwendeten daraus hochwertigen Goldschmuck. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute unerkannt das Weite.

Was sie dabei alles erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise bemerkten oder verdächtige Beobachtungen schildern können, werden gebeten unter Telefon (0571) 8866-0 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell