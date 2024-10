POL-MI: Einbruch in Vereinsheim

Rahden (ots) - (TB) Bisher Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in die Tankstelle in der Eisenbahnstraße ein. Die Täter erbeuteten hierbei eine geringe Menge an Zigaretten. Die Einbrecher entfernten zunächst gegen 02:45 Uhr einen Gullydeckel aus der Einfahrt des Tankstellengeländes. Mit diesem schlugen sie ein Loch in ein Fenster des Verkaufsraums. Hierdurch betrat man das Ladenlokal und suchte den Kassenbereich auf. Aus der Auslage entnahm dann die Zigaretten. ...

