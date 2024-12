Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Jugendliche werfen mit Böller auf andere Kinder: Polizei warnt erneut vor der Gefährlichkeit ++ Schwerer Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Jugendliche werfen mit Böller auf andere Kinder: Polizei warnt erneut vor der Gefährlichkeit

Bremervörde. Gestern Vormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Vorfall mit Knallkörpern (Böller) auf dem Fußballplatz der Grundschule im Birkenweg. Drei bislang unbekannte Jugendliche warfen einen Böller gezielt in Richtung zweier Kinder im Alter von 10 und 7 Jahren. Der Böller explodierte und verletzte beide Kinder leicht. Sie klagten anschließend über Ohrenschmerzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den drei Tatverdächtigen. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Gefährlichkeit von Böllern, insbesondere beim Werfen in Richtung anderer Personen. Die Strafen sind empfindlich. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761-74890 entgegen.

Mülltonne durch Böller beschädigt: Feuerwehr im Einsatz

Zeven. Am Dienstagabend (17.12.2024), gegen 19:18 Uhr, legte ein 12-jähriges Kind einen Böller in eine Mülltonne in der Breslauer Straße und zündete diesen. Durch die Detonation entstand eine Rauchentwicklung, die den Einsatz der Feuerwehr erforderte. Die Polizei stellte den 12-Jährigen sowie zwei weitere Kinder im Nahbereich des Brandortes fest und übergab sie an ihre Erziehungsberechtigten. Die Polizei appelliert an Eltern, insbesondere in der Zeit vor dem Silvesterfest, ihre Kinder über die Gefahren des Umgangs mit Feuerwerkskörpern aufzuklären und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Ungewöhnlicher Diebstahl: Sechs Jungapfelbäume gestohlen

Basdahl/Volkmarst. Zwischen Montagabend (16.12.2024, 20:00 Uhr) und Mittwochmorgen (18.12.2024, 08:00 Uhr) stahlen unbekannte Täter sechs frisch eingepflanzte Jungapfelbäume von einem Hof in der Basdahler Straße. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761-74890 entgegen.

500 Euro aus Patienten-Zimmer gestohlen

Gyhum. Am Dienstag (17.12.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 14:00 und 23:00 Uhr Zugang zum Zimmer eines 82-jährigen Patienten in einem Reha-Zentrum in der Alfred-Kettner-Straße. Dort stahl er eine Geldbörse mit rund 500 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Werkzeuge aus Gewerbehalle gestohlen

Gnarrenburg. Zwischen Dienstagabend (17.12.2024, 18:15 Uhr) und Mittwochmorgen (18.12.2024, 06:40 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine gewerblich genutzte Halle in der Schmiedeackerstraße ein. Sie durchsuchten das Gebäude und entwendeten eine Bohrmaschine, eine Kettensäge und weiteres Werkzeug. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht abschließend bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761-74890 entgegen.

Sättel aus Pferdestall gestohlen

Rotenburg. Unbekannte Täter brachen in den Außenbereich eines Pferdestalls im Grafeler Damm ein. Sie öffneten gewaltsam drei Spinde und entwendeten mindestens drei Sättel und einen Sattelgurt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04261-9470 zu melden.

Die Polizei rät: Bewahren Sie keine hochwertigen Gegenstände in öffentlich zugänglichen Bereichen auf. Sichern Sie Spinde mit robusten Schlössern und anderen geeigneten Schutzvorrichtungen, um Diebstahl zu verhindern. Bei Bedarf steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Rotenburg für eine Beratung zur Verfügung. Sie erreichen das Team unter 04261-9470.

Fake-E-Mail vom Bundeskriminalamt: Versuchter Betrug erfolgreich abgewehrt

Zeven. Bereits am Dienstag (10.12.2024) erhielt ein 71-jähriger Mann aus Zeven eine gefälschte E-Mail, die angeblich vom Bundeskriminalamt stammte. In der Nachricht wurden ihm Sexualstraftaten vorgeworfen. Der unbekannte Absender versuchte den Mann so zu einer hohen Geldüberweisung zu zwingen. Der 71-Jährige erkannte die Täuschung und reagierte richtig; er ignorierte die E-Mail, sodass kein Schaden entstand. Präventionstipps der Polizei:

- Reagieren Sie nicht auf E-Mails von unbekannten Absendern. - Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte oder Polizeibehörden, die Sie unter Druck setzen. Kontaktieren Sie bei zweifelhaften Nachrichten die genannte Behörde direkt, um sich zu vergewissern. - Öffnen Sie keine Anhänge oder Links aus unbekannten Quellen. - Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs werden. - Erkundigen Sie sich im Internet über die gängigen Maschen der Betrüger.

Bei Bedarf steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Rotenburg für eine Beratung zur Verfügung. Sie erreichen das Team unter 04261-9470.

Erpressung über intime Fotos: Polizei warnt

Sittensen. Zwischen Sonntag (15.12.2024) und Dienstag (17.12.2024) wurde eine Frau im Internet erpresst. Eine vermeintliche Bekanntschaft forderte intime Fotos von ihr. Nach der Übersendung der Bilder drohten die Täter mit deren Veröffentlichung und verlangten Geld. Die Frau reagierte richtig; sie zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an und zahlte die Forderungen nicht. Präventionstipps:

- Seien Sie bei neuen Bekanntschaften über das Internet vorsichtig. - Übermitteln Sie keine privaten oder intimen Bilder an Fremde. - Seien Sie bei Internetbekanntschaften besonders vorsichtig. - Zahlen Sie keine Forderungen. Täter versuchen meist, weitere Zahlungen zu erzwingen. - Melden Sie Erpressungen umgehend der Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Bei Bedarf steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Rotenburg für eine Beratung zur Verfügung. Sie erreichen das Team unter 04261-9470.

Schwerer Verkehrsunfall: Radfahrer verletzt

Rotenburg. Am Mittwochmorgen (18.12.2024), gegen 07:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Fuhrenstraße/Große Gartenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah beim Abbiegen einen 47-jährigen Radfahrer, der auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

