Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrerflucht: 19-Jährige Fußgängerin von Autofahrerin erfasst ++ Drei leicht verletzte nach Kollision mit Straßenbaum ++ Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt ++

Rotenburg (ots)

Fahrerflucht: 19-Jährige Fußgängerin von Autofahrerin erfasst

Rotenburg. Am Samstagabend, 14.12.2024, gegen 19:00 Uhr, wurde eine 19-jährige Fußgängerin in der Brauerstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin floh anschließend vom Unfallort. Nach aktuellem Ermittlungsstand überquerte die 19-Jährige mit ihrer 9-jährigen Nichte die Fahrbahn, als sie von einem Fahrzeug, welches in Richtung Ortsausgang fuhr, erfasst wurde. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem Zusammenstoß kam es zu verbalen Streitigkeiten mit der Autofahrerin, die anschließend ihre Fahrt fortsetzte und damit ihre Pflichten verletzte.

Das Unfallfahrzeug wird als schwarzer Kleinwagen beschrieben. Zur Fahrerin sind folgende Angaben bekannt:

- 20-25 Jahre alt - Schwarzes Haar - Brillenträgerin - Spricht Hochdeutsch

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Gold und Silber bei Diebstahl aus Haus geklaut

Rotenburg. Am Sonntagabend, 15.12.2024, zwischen 18:00 Uhr und 20:18 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Humboldstraße ein. Sie stahlen Goldschmuck und Silberbesteck und flüchteten anschließend unerkannt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261 9470.

Unbekannter Vandale beschädigt 3 Autos in Rotenburg

Rotenburg. Zwischen 14.12.2024, 17:30 Uhr, und 15.12.2024, 08:48 Uhr, wurden in der Straße Am Föhrenhof ein Audi A3, VW Passat und Mitsubishi Colt durch das Abbrechen der Außenspiegel beschädigt. Die Autos waren zum Tatzeitpunkt auf einem Parkstreifen abgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter 04261 9470.

Drei leicht verletzte nach Kollision mit Straßenbaum

Hipstedt. Am Sonntagabend, 15.12.2024, gegen 22:30 Uhr, verunfallte ein 20-jähriger Mann mit seinem VW Golf im Wurzelbergweg. Dabei wurden er und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 19 Jahren leicht verletzt. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Mann rechtsseitig von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Golf gegen einen Straßenbaum. Hierdurch verletzten sich die drei Insassen leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Rotenburg. In der Nacht auf Montag, 16.12.2024, gegen 00:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Soltauer Straße einen Rollerfahrer. Während der Kontrolle zeigte der Mann Anzeichen eines möglichen Betäubungsmittelkonsums und versuchte einen anschließenden Drogenschnelltest zu manipulieren. Der Täuschungsversuch flog auf. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß, welche für diesen Roller benötigt wird. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell