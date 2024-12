Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Kontrolle auf der A1: Mercedes mit gefälschten Dokumenten stillgelegt ++ Unfall in Visselhövede: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden ++ Fahrerin mit 2,13 Promille ++

Rotenburg (ots)

Kontrolle auf der A1: Mercedes mit gefälschten Dokumenten stillgelegt

BAB 1/Hollenstedt. Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 13:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Rotenburger Verfügungseinheit einen Mercedes CLK auf dem Rastplatz "Aarbachkate". Am Fahrzeug, das in Richtung Hamburg unterwegs war, waren niederländische Exportkennzeichen angebracht. Der 22-jährige Fahrer aus Litauen hatte den Wagen zuvor in Nordrhein-Westfalen gekauft. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen nicht existierten und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Zudem wiesen die vorgelegten Zulassungsdokumente Fälschungsmerkmale auf. Das Fahrzeug wurde stillgelegt. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl auf Biogasanlage in Selsingen: Zündkerzen entwendet

Selsingen. Zwischen Mittwoch, 11.12.2024, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 12.12.2024, 05:00 Uhr, drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Biogasanlage in der Straße Im Stüh ein. Die Täter entwendeten zwölf Zündkerzen im geschätzten Gesamtwert von 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04761 - 74890 entgegen.

Einbruch in Elm: Büroräume auf Biogasanlage durchsucht

Elm. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11.12.2024, 14:00 Uhr, und Donnerstag, 12.12.2024, 10:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen einer Biogasanlage im Wiesenweg. Auch hier wurden Zündkerzen gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Werkstatteinbruch in Visselhövede: Maschinen gestohlen

Visselhövede. Zwischen Donnerstag, 12.12.2024, 06:10 Uhr bis 15:50 Uhr, brachen Unbekannte in einen Werkstattraum auf einem Gehöft in der Weidenstraße ein. Die Täter entwendeten Werkmaschinen, Kettensägen und einen Rasenmäher im geschätzten Gesamtwert von 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04261 - 9470 entgegen.

Verkaufsautomat in Zeven aufgebrochen

Zeven. Am frühen Donnerstagmorgen, 12.12.2024, gegen 02:04 Uhr, wurde ein Verkaufsautomat in der Bahnhofstraße gewaltsam geöffnet. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Zeven unter 04281 - 95920.

Einbruch in Einfamilienhaus in Wense

Wense. Zwischen Donnerstag, 12.12.2024, 08:50 Uhr, und 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hohenkamp ein. Nach der gewaltsamen Öffnung durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe sowie die Liste der gestohlenen Gegenstände sind noch Bestandteil der Ermittlungen.

Dieseldiebstahl auf Parkplatz Stellheide

BAB 1/Regesbostel. Zwischen Mittwoch, 11.12.2024, 19:20 Uhr und Donnerstag, 12.12.2024, 06:20 Uhr, zapften Unbekannte auf dem Parkplatz "Stellheide" (Richtung Bremen) rund 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer Sattelzugmaschine ab. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Fahrerin mit 2,13 Promille

Visselhövede. Am Donnerstag, 12.12.2024, gegen 09:45 Uhr, überprüften Beamte der Polizeistation Visselhövede die Fahrtauglichkeit einer 63-jährigen Frau, nachdem bei der Polizei ein Hinweis eingegangen war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Frau pustete 2,13 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Unfall in Rotenburg: Radfahrerin leicht verletzt

Rotenburg. Am Donnerstagmorgen, 12.12.2024, gegen 09:54 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße, Ecke "In der Ahe", zu einem Unfall. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen eine 51-jährige Radfahrerin und erfasste sie mit seinem Toyota. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Versorgung wurde sie ins Diakonieklinikum gebracht.

Pedelec-Fahrer bei Unfall in Selsingen verletzt

Selsingen. Am Donnerstag, 12.12.2024, gegen 10:43 Uhr, stieß eine 50-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße beim Einfahren in den Verkehr mit einem 92-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen. Der Mann kam von rechts, als es zur Kollision kam und stürzte vom Rad. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Unfall in Visselhövede: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Visselhövede. Am Donnerstagmorgen, 12.12.2024, gegen 07:25 Uhr, kam es in der Straße Paterbusch, Ecke Zur Reith, zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann aus Buxtehude missachtete mit seinem Transporter ein Stoppschild und fuhr in die Kreuzung ein. Hierdurch kollidierte der Transporter mit einem herannahenden Sattelzug, der ihn wiederum gegen einen Ford schleuderte. Der Fahrer des Sattelzugs und der Ford-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

