Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen, kurz vor 03.00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger von Munderkingen kommend nach Hausen am Bussen. Am Ortsbeginn kam er auf Höhe der Einmündung Marchtaler Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen. Das Auto blieb an einem neben der Fahrbahn liegenden Baumstamm hängen und kippte über die linke Seite, so dass ...

