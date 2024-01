POL-NB: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 64-jährigen Mann aus Tutow, Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 18.01.2024, 17:23 Uhr

Neustrelitz (ots) - Am 18.01.2024 gegen 21:20 Uhr ging im PHR Neustrelitz die telefonische Mitteilung über den gegenwärtigen Brand eines PKW Opel Insignia ein. Dieser war in Neustrelitz am Fahrbahnrand des Rietpietschganges/ Ecke Strelitzer Straße geparkt. Die Polizeibeamten des PHR Neustrelitz waren ca. 2 Minuten nach Informationseingang vor Ort. Der PKW brannte im ...

