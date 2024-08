Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrer hinterließ Sachschaden

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, wurde in der Rosenstraße ein weißer BMW X3 ausgeparkt. Dabei stieß der BMW rückwärts gegen einen dahinter stehenden 1er BMW. Der bisher unbekannte Fahrer des X3 zögerte noch kurz und fuhr dann aber weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vom X3 konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer des Firmenfahrzeuges dauern an. Am 1er BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR

+++++++++++++++++++++++++++ 1628530

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell