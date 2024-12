Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch auf Firmengelände - Werkzeuge und Buntmetall im Wert von 20.000 Euro gestohlen ++ Containeraufbruch in Gnarrenburg - Werkzeuge entwendet ++

Rotenburg (ots)

Einbruch auf Firmengelände - Werkzeuge und Buntmetall im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Lengenbostel. Zwischen Dienstag, dem 10.12.2024, 17:00 Uhr, und Mittwoch, dem 11.12.2024, 06:30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam auf ein Firmengelände in der Schmiedestraße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude, in dem sie diverse Werkzeuge sowie große Mengen an Buntmetall vorfanden. Anschließend verluden sie das Diebesgut und entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 04281-95920 zu melden.

Containeraufbruch in Gnarrenburg - Werkzeuge entwendet

Gnarrenburg. Zwischen Dienstag, dem 10.12.2024, und Mittwoch, dem 11.12.2024, brachen Unbekannte einen gesicherten Container in der Schmiedeackerstraße auf. Aus dem Container entwendeten sie Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und weitere Arbeitsgeräte. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04761-74890 entgegen.

Einbruchversuch beim Waldkindergarten - Täter scheitern an Bauwagen

Zeven. Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 10.12.2024, ca. 13:30 Uhr, und Mittwoch, dem 11.12.2024, ca. 07:30 Uhr, begaben sich Unbekannte zum Waldkindergarten in der Straße Klostergang. Dort versuchten sie einen Bauwagen aufzubrechen. Der Einbruchsversuch blieb erfolglos, und die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Am Bauwagen entstand ein Sachschaden, der auf rund 500 Euro geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, sich unter 04281-95920 bei der Polizei zu melden.

Verkaufsautomat am Zevener Busbahnhof aufgebrochen

Zeven. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (11.12.2024) brachen Unbekannte gegen 02:36 Uhr einen Verkaufsautomaten am Zevener Busbahnhof auf. Sie entwendeten das enthaltene Bargeld sowie Energydrinks und flüchteten anschließend unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Zeven unter 04281 - 95920 entgegen.

Einbruch in Elsdorf: Spiegelreflexkamera und Kaffeevollautomat gestohlen

Elsdorf. Zwischen 06:55 Uhr und 18:10 Uhr am Mittwoch, 11.12.2024, brachen Unbekannte in ein Reihenmittelhaus in der Poststraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Dabei stahlen sie unter anderem einen Kaffeevollautomaten und eine Spiegelreflexkamera. Ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird nach derzeitigem Stand auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zeven unter 04281 - 95920.

Einbruch in Jeersdorf: Geldbörsen gestohlen

Scheeßel/Jeersdorf. Zwischen Mittwoch, dem 11.12.2024, 13:45 Uhr, und 21:05 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Voßhoffweg ein. Nach dem Durchwühlen der Räume entwendeten die Täter zwei Geldbörsen samt Inhalt. Der entstandene Schaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04261 - 9470 zu melden.

Unfall mit E-Scooter-Fahrerinnen in Visselhövede - Autofahrer flüchtet

Visselhövede. Am Mittwochmorgen (11.12.2024), gegen 07:41 Uhr, ereignete sich in der Rotenburger Straße ein Unfall zwischen einem Pkw und zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 16-Jährige und eine 14-Jährige gemeinsam einen E-Scooter, als ein Pkw sie an einem Zebrastreifen in der Nähe eines Kreisverkehrs übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendlichen zwar nicht stürzten, jedoch trotzdem leicht verletzt wurden. Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen dauern an.

