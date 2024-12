Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf ++ Zwei Einbrüche in derselben Straße: Einbrecher stehlen Tresor und brechen ihn im Wald auf ++

Rotenburg (ots)

++ Zeugenaufruf ++

Zwei Einbrüche in derselben Straße: Einbrecher stehlen Tresor und brechen ihn im Wald auf

Lauenbrück. Im Zeitraum vom 05.12.2024, 16:30 Uhr, bis 06.12.2024, 06:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten einen Tresor. Diesen brachten sie anschließend in ein Waldgebiet beim Lauenbrücker Flugplatz/Hinter den Wacholdern (siehe Bild in der Fotomappe), wo sie ihn schlussendlich aufbrachen.

Am 05.12.2024, zwischen 07:30 Uhr und 18:10 Uhr, fand in der Bahnhofstraße ein weiterer Einbruchsversuch statt. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls gewaltsamen Zutritt zum Einfamilienhaus, verließen den Tatort jedoch ohne Beute. Es wird vermutet, dass sowohl die Einbrüche als auch das Aufbrechen des Tresors starken Lärm verursacht haben könnte. Deswegen bittet die Polizei Rotenburg nun um Zeugenhinweise:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten in der Bahnhofstraße, der näheren Umgebung oder im Waldstück beim Flugplatz bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter 04261 947-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell