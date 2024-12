Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schlag gegen organisierte Kriminalität: Sechsstelliger Bargeldbetrag, hochwertiger Porsche und Betäubungsmittel in großen Mengen beschlagnahmt ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Am Donnerstagmorgen (05.12.2024, 06:00 Uhr) führten Ermittler der Rotenburger Polizei gemeinsam mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, darunter der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, einen großangelegten Einsatz durch.

Insgesamt 18 Objekte im Rotenburger Stadtgebiet sowie ein weiteres Objekt in Bremen wurden zeitgleich durchsucht. Dabei handelte es sich vor allem um Wohnhäuser und Betriebsgelände. Grundlage des Einsatzes waren umfassende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und der Rotenburger Kriminalpolizei gegen elf Beschuldigte aus Rotenburg.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, gewerbsmäßig mit Cannabis und Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte Kokain und Cannabis in größeren Mengen. Außerdem wurde ein sechsstelliger Bargeldbetrag sichergestellt, der vermutlich aus illegalen Geschäften stammt. Auf einem der durchsuchten Grundstücke stellten die Beamten zusätzlich einen hochwertigen Porsche sicher, der über das Bundeskriminalamt ausgeschrieben war. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen, jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Ermangelung von Haftgründen wieder entlassen.

Für den Einsatz, der bis in den späten Nachmittag dauerte, waren rund 250 Einsatzkräfte im Einsatz. Neben der Kriminalpolizei Rotenburg und mehreren Bereitschaftspolizeien kamen auch Diensthundeführer sowie Verfügungseinheiten zum Einsatz.

16-Jähriger bei Verkehrsunfall in Scheeßel schwer verletzt

Scheeßel. Am Donnerstagmorgen (05.12.2024, 07:24 Uhr) wurde ein 16 Jahre alter Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in der Straße "In'n Dörp" schwer verletzt. Als ein Pkw vor dem 16-Jährigen verkehrsbedingt an der Einmündung zur Westerholzer Straße bremsen musste, verschätzte sich der junge Mann aus Scheeßel beim Bremsen und rutschte mit dem Vorderrad seiner 125er-Maschine weg. Er stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Die Maschine rutschte anschließend in den vorausfahrenden Pkw einer 38-jährigen Frau. An den zwei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 2000 Euro.

