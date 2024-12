Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Geschädigte gesucht: Betrüger sammelten angebliche Spenden in Bothel ++

Rotenburg (ots)

Geschädigte gesucht: Betrüger sammelten angebliche Spenden in Bothel

Bothel. Am vergangenen Mittwoch (27.11.2024, ca. 14:15 bis 14:30 Uhr) versuchten drei Betrüger auf dem Edeka-Parkplatz in der Wiedaustraße die Gutmütigkeit von Passanten auszunutzen. Unter dem Vorwand, Spenden für den "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" zu sammeln, erlangten sie vermutlich von mehreren Personen Bargeld. Die Männer konnten später von Einsatzkräften der Rotenburger Polizei im Bereich der Harburger Straße in Rotenburg gestellt werden. Bei der Kontrolle ihres Fahrzeugs fanden die Beamten Spendenzettel und eine mittlere dreistellige Geldsumme.

Nun sucht die Polizei nach Personen, die am Tattag von den drei Männern angesprochen und zu einer "Spende" verleitet wurden. Betroffene werden gebeten, sich unter 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell