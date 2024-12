POL-ROW: ++ Brennender BMW kollidiert auf der A1 mit Sattelzug - hoher Sachschaden ++ Verpacktes iPhone nach Einbrüchen gefunden - Eigentümer gesucht ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Brennender BMW kollidiert auf der A1 mit Sattelzug - hoher Sachschaden

Hollenstedt/BAB 1. Am Samstagabend (30.11.2024) ereignete sich gegen 19:39 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Hollenstedt ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall, der den Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr erforderlich machte. Ein 5er BMW geriet während der Fahrt plötzlich in Brand und kollidierte in der Folge mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Glücklicherweise blieben sowohl der 32-jährige Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer im BMW als auch der 53-jährige Fahrer des Sattelzugs unverletzt. Der brennende BMW wurde vollständig zerstört. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr über die linke Spur weitergeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt den Fahrzeugbrand ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern an.

Verpacktes iPhone nach Einbrüchen gefunden - Eigentümer gesucht

Scheeßel. Nach mehreren Einbrüchen in der Nacht vom 19. auf den 20. November in Scheeßel wurde am 21. November ein schwarzes iPhone SE, noch verpackt im Originalkarton, entdeckt. Ein aufmerksamer Passant fand das Smartphone in der Straße "Hinter der Bahn". Bisher konnte das iPhone keiner der Einbruchstaten zugeordnet werden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung, um den rechtmäßigen Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin zu ermitteln.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

