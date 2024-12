Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) jetzt auch auf WhatsApp! ++

Rotenburg (ots)

Landkreis Rotenburg. Die Polizeiinspektion Rotenburg erweitert ab heute ihre digitalen Kommunikationskanäle und betreibt nun auch einen eigenen WhatsApp-Kanal. Damit wird das bereits bestehende Angebot in den sozialen Netzwerken sinnvoll ergänzt.

WhatsApp zählt zu den meistgenutzten Messaging-Plattformen weltweit und bietet die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger schnell und direkt zu informieren - auch jene, die nicht in anderen sozialen Netzwerken aktiv sind. Besonders in dringenden Fällen, wie Notfällen oder Fahndungsaufrufen, kann so eine noch breitere Zielgruppe erreicht werden.

Über den neuen Kanal wird die Polizei Rotenburg regelmäßig Inhalte wie Präventionshinweise, Informationen zu aktuellen Einsätzen, Fahndungsaufrufe und auch Tipps zur Nachwuchswerbung teilen. Anders als in klassischen WhatsApp-Gruppen handelt es sich hier um eine reine Einweg-Kommunikation: Abonnentinnen und Abonnenten erhalten Nachrichten, können aber selbst keine Antworten oder Kommentare schreiben. Zudem bleibt Ihre Privatsphäre geschützt: Die Polizei hat keinen Zugriff auf Namen oder Telefonnummern der Abonnenten, sondern sieht lediglich die Gesamtzahl der Kanalmitglieder.

Möchten Sie stets auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal und erhalten Sie wichtige Informationen und Tipps direkt auf Ihr Smartphone.

QR-Code: (siehe Bild)

Direktlink: https://whatsapp.com/channel/0029VaftwBn6BIEntJeiBP0Q

Wir freuen uns, Sie auf unserem neuen Kanal begrüßen zu dürfen!

