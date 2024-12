Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Bremervörde (ots)

Bremervörde. Am 29.11.2024 gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Wochenmarktes an der Straße "Huddelberg" ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer verursachte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Schaden an einem parkenden schwarzen Ford Kuga mit BRV-Kennzeichen. Nach dem Vorfall verließ der Verursacher den Unfallort, ohne den erforderlichen Austausch von Personalien oder die Verständigung der Polizei vorzunehmen.

Zeugen gesucht: Wir bitten um Mithilfe:

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder sind Ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Unfall aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-7489 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell