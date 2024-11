POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Fahranfänger verliert Kontrolle und prallt gegen Betonpfeiler ++

Rotenburg (ots) - Einbruchsversuch am helllichten Tag Zeven. Am gestrigen Vormittag (27.11.2024) versuchten unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hansastraße einzubrechen. Dabei lösten die Einbrecher einen Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Am Gebäude entstand ein ...

