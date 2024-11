Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruchsversuch am helllichten Tag ++ Sturm richtet Schäden an - Frau fährt gegen umgestürzten Baum ++

Rotenburg (ots)

Einbruchsversuch am helllichten Tag

Zeven. Am gestrigen Vormittag (27.11.2024) versuchten unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hansastraße einzubrechen. Dabei lösten die Einbrecher einen Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer 04281/95920 mitzuteilen.

Unfall auf der Kreuzung - Unfallbeteiligter leicht verletzt

Bötersen. Am Mittwochmorgen (27.11.2024) kam es gegen 07:10 Uhr auf der K 202 an der Kreuzung Höperhöfen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen übersah eine 39-jährige Dacia-Fahrerin den von links kommenden VW Golf eines 53-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Rotenburg erlitt leichte Verletzungen. Die 39-Jährige aus Bötersen blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass ein Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro entstand.

Alleine auf dem E-Scooter gestürzt - leicht verletzt

Lauenbrück. Ein 25 Jahre alter Mann stürzte am Mittwochnachmittag (27.11.2024) gegen 17:40 Uhr in der Berliner Straße mit seinem E-Scooter. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Diakonieklinikum Rotenburg gebracht. Nach eigenen Angaben des Mannes stürzte er ohne Fremdeinwirkung.

Sturm richtet Schäden an - Frau fährt gegen umgestürzten Baum

Scheeßel. Am späten Mittwochabend (27.11.2024) wurde eine 29-jährige Frau aus Ganderkesee leicht verletzt, als sie mit ihrem Pkw gegen einen umgestürzten Baum prallte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Baum aufgrund des Sturms auf die Fahrbahn gestürzt. Die Frau bemerkte das Hindernis zu spät und fuhr ungebremst dagegen. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Diakonieklinikum Rotenburg gebracht. Ihr Renault Kangoo war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

