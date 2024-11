Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelauflieger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++ 16-jähriger Radfahrer von Auto angefahren - Verursacherin fährt weiter ++ Auto kollidiert mit Kleinkraftrad ++

Rotenburg (ots)

Sattelauflieger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven-Aspe. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes im Industriegebiet Zeven-Aspe einen Sattelauflieger vom Firmengelände der "Bigfood GmbH" an der Straße "Tannenkamp" gestohlen. Der weiße Kühlauflieger mit der blauen Aufschrift "Krone Fleet" war dort zwischen Samstag und Montag abgestellt. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter auf der A1 in Richtung Hamburg geflüchtet sein dürften und bitten Zeugen, die den gestohlenen Sattelauflieger gesehen haben, sich unter Telefon 04281/9592-0 zu melden.

16-jähriger Radfahrer von Auto angefahren - Verursacherin fährt weiter

Tarmstedt. Nach einer Unfallflucht, bei der am Montagmorgen ein 16-jähriger Radfahrer verletzt worden ist, suchen die Beamten der Polizeistation Tarmstedt nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine noch unbekannte Autofahrerin kurz vor 8 Uhr früh mit ihrem Kleinwagen von der Hepstedter Straße (K 114) nach rechts in die Hauptstraße (L 133) in Richtung Grasberg abgebogen. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Radfahrer auf dem Geh- und Radweg. Die Unfallverursacherin habe kurz am Straßenrand gestoppt, sei dann jedoch weitergefahren, ohne sich um den verletzten Radler zu kümmern. Sie wird als etwa 60 Jahre alte Frau mit Brille beschrieben. Hinweise bitte unter Telefon 04283/955180.

Vandalen beschädigen Bücher-Telefonzelle - Polizei bittet um Hinweise

Fintel. Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Pferdemarkt eine "Bücher-Telefonzelle" beschädigt. Sie schlugen die Scheibe der Glastür der kleinen Bibliothek ein und verschwanden unerkannt. Hinweise erbittet die Finteler Polizei unter Telefon 04265/95486-0.

Auto kollidiert mit Kleinkraftrad

Sittensen. Im Bereich der Kreuzung Eckerworth/Kampweg ist es am späten Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 52-jährige Autofahrerin hatte gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt eines 15-Jährigen missachtet, der dort auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei der Kollision zogen sich der jugendliche Biker und eine 11-jährige Sozia leichte Verletzungen zu.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Heeslingen/Wense. Mit knapp einem Promille Alkohol im Blut ist ein 52-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit einem Fiat Kleintransporter in der Bachstraße unterwegs, als er dem Streifenteam auffiel. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck. Der 52-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt überladenes Gespann

Elsdorf. Am Montagvormittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen in der Straße Burgwall zwischen Gyhum und Elsdorf ein mit Zaunelementen einer Baustellenabsicherung beladenes Lkw-Anhänger-Gespann angehalten. Wie sich herausstellte war das zulässige Gesamtgewicht stark überschritten. Die Beamten wiesen den 56-jährigen Fahrer an, die Elemente abzuladen, bevor er die Fahrt fortsetzen konnte. Dem Mann droht ein Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell