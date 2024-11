Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ohne Führerschein unterwegs: Polizei lässt sich nicht täuschen ++ Unfall bei Entsorgungsanlage: Frau verletzt und hoher Sachschaden ++

Rotenburg (ots)

Täter stehlen hochwertiges Fahrrad aus dem Hausflur

Zeven. In der Nacht von Montag (25.11.2024) auf Dienstag (26.11.2024) verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Im Garten". Im Hausflur entwendeten die Täter ein hochwertiges Pedelec (Herren-Mountainbike) und verließen den Tatort anschließend unerkannt mitsamt dem Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Ohne Führerschein unterwegs: Polizei lässt sich nicht täuschen

Sittensen. Am Dienstagvormittag (26.11.2024) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Rotenburger Verfügungseinheit gegen 10:50 Uhr im Nütteler Weg einen 35 Jahre alten Fahrer eines Renault. Bei der Routinekontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorlegen und gab gegenüber den Beamten zusätzlich falsche Personalien an. Eine abschließende Überprüfung seiner Identität zeigte den Grund für die falschen Angaben: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Unfall bei Entsorgungsanlage: Frau verletzt und hoher Sachschaden

Helvesiek. Am Dienstagvormittag (26.11.2024) ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf der K 212 in der Nähe der Entsorgungsanlage ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau und erheblichem Sachschaden.

Ein 70 Jahre alter Mann aus Sottrum bog mit seinem VW Tiguan samt Anhänger nach links in die Einfahrt der Entsorgungsanlage ein, obwohl ihm auf der Gegenfahrbahn der Audi A1 einer 46-jährigen Frau aus Lauenbrück entgegenkam. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Fintel. Am Dienstagnachmittag (26.11.2024) ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin in der Straße "Am Markt". Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 fuhr von der Einfahrt eines Supermarktes in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei eine 67-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu.

Wiederkehrendes Problem: Trickdiebstahl durch falsche Dienstleister

Landkreis Rotenburg. Das Präventionsteam der Polizei Rotenburg warnt erneut vor einer bekannten Betrugsmasche, die in den umliegenden Landkreisen sowie in der Vergangenheit immer wieder auftritt. Trickdiebe geben sich an Haustüren häufig selbstbewusst und überzeugend als Mitarbeiter der Stadtwerke, anderer Dienstleister oder sogar der Polizei aus. Ziel der Täter ist es, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, um Wertgegenstände zu stehlen oder das Haus unbemerkt nach Diebesgut zu durchsuchen.

Unsere Empfehlungen:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus. - Lassen Sie Unbekannte nicht unbeaufsichtigt in Ihren Räumen agieren. - Im Zweifel überprüfen Sie die Identität der Personen, indem Sie die offizielle Telefonnummer der jeweiligen Institution anrufen. - Lassen Sie sich bei Unsicherheiten von Ihrer örtlichen Polizeidienststelle beraten.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Rotenburg steht Ihnen für weitere Informationen oder Rückfragen unter der Telefonnummer 04261/947-108 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell