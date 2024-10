Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel beschädigt - Verursachende Person gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Montag, 28.10.2024, 07.35 Uhr - 14.40 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflicht kam es am Montag auf einem Parkplatz in der Sudheimer Straße in Northeim.

Der 19-jährige Geschädigte parkte am Morgen seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem o.g. Parkplatz. Als er um 14.50 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigung am rechten Außenspiegel fest. Eine unfallverursachende Person gab sich vor Ort nicht zu erkennen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,00 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

