Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz vollstreckten in Friedrichshafen einen offenen Vollstreckungshaftbefehl. Der Gesuchte wurde kontrolliert, nachdem er einen anderen Reisenden in einem Stadtbus in Friedrichshafen ins Gesicht geschlagen haben soll.

Am späten Samstagabend (24. August 2024) kam ein Mann am Stadtbahnhof Friedrichshafen auf die Beamten der Bundespolizeiinspektion Konstanz zu und teilte ihnen mit, dass er von einem anderen Mann im Bus der Linie 14 ins Gesicht geschlagen wurde. Die Beamten kontrollierten daraufhin den noch im Bus befindlichen vermeintlichen Täter und nahmen ihn zur Identitätsfeststellung mit zur fußläufig erreichbaren Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass gegen den 36-jährigen Deutschen Staatsangehörigen ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vom November 2021 vorlag. Gegen den Mann wurde im März 2019 vom Amtsgericht Tiergarten ein rechtskräftiger Strafbefehl wegen Erpressung in Höhe von 1.800 Euro erlassen, der bisher nicht beglichen wurde. Während der Maßnahmen auf der Polizeidienststelle beleidigte der Mann die Beamten, leistete erheblichen Widerstand und griff die Polizisten tätlich an. Dabei verletzte er einen von ihnen leicht.

Die offene Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro beglich die Schwester des Gesuchten vor Ort, sodass er der drohenden Ersatzfreiheitsstrafe wegen des Strafbefehls entgehen konnte.

Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen mehrerer Delikte (unter anderem Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte) ermittelt.

