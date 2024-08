Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Singen

Singen (ots)

Am Freitagnachmittag haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafe bezahlen und damit einer Haftstrafe entgehen.

Am Freitagnachmittag (23. August 2024) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bahnhof Singen einen pakistanischen Staatsangehörigen kontrolliert. Gegen den 28-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vor. Das Amtsgericht Karlsruhe verurteilte den Mann im April 2021 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.100 Euro wegen Urkundenfälschung, welche bisher nicht beglichen wurde. Der Mann konnte die Geldstrafe vor Ort bezahlen und somit einer Haftstrafe entgehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell