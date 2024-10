Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim/Schüttorf - Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Bad Bentheim/Schüttorf (ots)

Am Sonntag, den 13. Oktober gegen 19:40 Uhr, kam es zu einer exhibitionistischen Handlung in Bad Bentheim an der Straße Zum Tüschenbrook. Eine bislang unbekannte männliche Person überholte eine Joggerin vorerst zweimal mit seinem E-Scooter. Im weiteren Verlauf wartete der Beschuldigte an der Königsberger Straße/Ecke Zum Tüschenbrook und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Joggerin flüchtete daraufhin und alarmierte die Polizei. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von kräftigere Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Jogginghose sowie ein Oberteil mit Kapuze.

Zu einer weiteren Tat kam es am 14. Oktober an der Graf-Egbert-Straße/ Ecke Salzberger Straße in Schüttorf. Eine unbekannte männliche Person stellte sich hierbei auf den Radweg vor die Absperrung des historischen Jahrmarkts und nahm gut sichtbar für das weibliche Opfer sexuelle Handlungen an sich vor. Es soll sich bei dem Täter um einen Mann mittleren Alters handeln. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein und eine helle Hose und einen hellen Blouson getragen haben.

Hinweise zu den Taten werden durch die Polizei Bad Bentheim (05922/77660-0) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell