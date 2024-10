Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - schwerer Verkehrsunfall wobei ein 83-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde

Lingen (ots)

Heute Morgen kam es in Lingen an der Frerener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 74-jährige Fahrerin eines Opel Meriva auf der Josefstraße in Richtung Kiesbergstraße und anschließend in den dortigen Kreisverkehr. Diesen beabsichtigte sie an der Frerener Straße in Richtung Freren zu verlassen wobei sie den von rechts kommenden 83-jährigen Radfahrer, welcher den Kreisverkehr von der Kiesbergstraße kommend in Richtung Josefstraße queren wollte, übersah. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wobei der 83-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell