POL-EL: Wietmarschen - Mauer beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Osnabrücker Straße abgestellte schwarze Mercedes V-Klasse an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

