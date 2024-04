Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen: Weitestgehend friedlich feiernde Fans nach Aufstieg von Alemannia Aachen

Aachen (ots)

Die Feierlichkeiten aus Anlass des Aufstiegs von Alemannia Aachen in die dritte Liga verliefen am vergangenen Wochenende (26.04 und 27.04.2024) weitestgehend friedlich.

Bereits am Freitagabend zelebrierten nach dem Sieg von Fortuna Köln gegen den Wuppertaler SV viele Aachener Fans den Aufstieg der Alemannia in die dritte Liga. Mehrere Tausend Menschen versammelten sich dazu im Bereich der Innenstadt, vor allem am Markt und in der Pontstraße. Es wurden Feuerwerkskörper und Pyrotechnik abgebrannt - dazu wurden Ermittlungen eingeleitet. Darüber hinaus gab es keine weiteren nennenswerten Zwischenfälle - die Fans feierten friedlich. Zwischenzeitlich musste die Pontstraße aufgrund des hohen Andrangs jedoch für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Zum Heimspiel auf dem Tivoli reisten am Samstagmittag (27.04.2024) circa 30.000 Fans (davon gut 900 Bocholter Fans) in die Soers, um das Spiel gegen den 1. FC Bocholt zu sehen. Schon vor Einlassbeginn zündeten Fans Pyrotechnik (Bengalfackeln und Rauchtöpfe) auf dem Stadionvorplatz am Eingang Südost. Auch nach Spielbeginn um 14:00 Uhr zündeten Fans aus der Südtribüne eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenständen während des gesamten Spielverlaufs.

Zum Abpfiff stürmten dann Tausende jubelnde Fans aus allen Bereichen des Stadions den Stadioninnenraum. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen und erneut zum Abbrennen von Pyrotechnik. Eine Identifizierung der Täter vor Ort war nicht möglich. Eine Auswertung des vorhandenen Videomaterials steht jedoch noch aus. Die vorhandenen Videoaufnahmen werden nun als Beweismittel in die eingeleiteten Strafverfahren einfließen.

Gegen 16:30 Uhr kam es im Stadion zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Beleidigungen zwischen Alemannia Fans. Zwei Frau wurden dabei leicht verletzt.

Am Aachener Markt gab es am Abend einen Zwischenfall zwischen mehreren betrunkenen Alemannia Fans: Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein Mann einem anderen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der Geschädigte trug Schnittverletzungen davon und musste schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter konnte vor Ort festgehalten und identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Viele Fans feierten in der Innenstadt von Aachen darüber hinaus noch friedlich bis in die Abendstunden. Jedoch musste auch am Samstagabend die Fahrbahn der Pontstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt und anschließend aufgrund von Verunreinigung und Glasbruch gesäubert werden.

Bei aller Euphorie gab es am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr dann einen weiteren negativen Zwischenfall: Drei Freunde (22, 20 und 13 Jahre) waren auf dem Heimweg eines Fußballspiels von Borussia Mönchengladbach und saßen in entsprechender Fan-Bekleidung in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Debyestraße in Aachen, als drei unbekannte Täter an das Auto herantraten. Sie forderten unter Androhung von Gewalt, dass die Borussia-Fans ihr Trikot, sowie den Fanschal ausziehen und aushändigen sollten. Nach Angaben der Opfer gaben die Täter an, dass man in Aachen nur Alemannia Fans akzeptiere. Die Täter flüchteten, nachdem die Opfer die Gegenstände herausgegeben hatten. Die Kriminalwache sicherte Spuren, ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung wurde eingeleitet. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell