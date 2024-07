Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Trunkenheitsfahrt endet in Auffahrunfall - Eine leicht verletzte Person

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagmorgen, den 09. Juli, gegen 9 Uhr, kam es an einer Ampelkreuzung in der Lange Straße, Ecke Eintrachtstraße in Dülken zu einem Unfall. Eine 56-Jährige aus Waldniel fuhr in der Lange Straße in Richtung Amern. An der Kreuzung Ecke Eintrachtstraße fuhr sie einem an einer roten Ampel wartenden 37-Jährigen aus Niederkrüchten auf. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Frau blieb unverletzt. Den Einsatzkräften fiel bei der 56-Jährigen ein verzögertes Reaktionsvermögen sowie eine verlangsamte Kommunikation auf, weswegen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. /jk (547)

