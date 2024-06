Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240624 - 0651 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montag (24. Juni 2024) kam es in der Münchner Straße in den frühen Abendstunden, gegen 17:40 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zweier männlicher Personengruppen. Hierbei wurde ein 29-Jähriger durch einen Stich verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt Schädelverletzungen. Beide Geschädigte wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Die eintreffenden Beamten nahmen insgesamt sechs Personen noch am Tatort fest. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fußballbezug ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkennbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell