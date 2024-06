Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240625 - 0650 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub in Kaiserstraße - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(th) Gestern Morgen (24. Juni 2024) kam es zu einem Raub in der Kaiserstraße. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9.10 Uhr verließen die beiden 32 und 36 Jahre alten Geschädigten ein Wettbüro in der Kaiserstraße, bei dem sie die Geschäftseinnahmen abholen wollten. Unmittelbar nach Verlassen näherte sich der bislang unbekannte Tatverdächtige von der gegenüberliegenden Straßenseite zügig an. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe des von den Geschädigten mitgeführten Geldkoffers. Zudem sprühte er einem der Geschädigten mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht. Als die Geschädigten daraufhin den Koffer fallen ließen, nahm der Tatverdächtige diesen an sich und flüchtete vom Tatort, wobei er den Koffer bereits nach wenigen Metern fallen ließ. Im Folgenden flüchtete er ohne Beute über die Weserstraße in Richtung Niddastraße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 20 bis 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, die Seiten kurz rasiert, Bart im Oberlippen- und Kinnbereich; bekleidet mit einem grau-weiß-dunkelgrünen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "NikeAir" im Bauch-Brust-Bereich / einem schwarzen Pullover mit einem kleinen weißen Emblem "North Face" auf der linken Brust und großem, quadratischen "North Face"-Emblem auf dem Rücken (der Tatverdächtige wechselte während der Flucht der Oberbekleidung), einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und schwarzen Sneakern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/755-51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell