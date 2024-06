Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholdieb in Gaststätte gestellt - Tatverdächtiger zog sich bei Einbruch die Schuhe aus

Neu Kaliß (ots)

Ein Alkoholdieb, der mehrfach in eine Gaststätte in Neu Kaliß eingebrochen sein soll, ist in der Nacht zum Mittwoch auf frischer Tat gestellt worden. Der 45-jährige Tatverdächtige hatte sich bereits mehrere Flaschen Bier und Sekt bereitgestellt, als er durch die Gaststättenbetreiber überrascht wurde. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass dem Mann mehrere Einbrüche in dem Lokal zuzuordnen sind, die in den zurückliegenden Wochen verübt wurden. Bislang liegen der Polizei drei Strafanzeigen in der Sache vor. In allen Fällen soll der 45-Jährige alkoholische Getränke zum Eigenkonsum entwendet haben. Im jüngsten Fall war der Tatverdächtige offenbar durch ein Fenster in das Restaurant eingedrungen. Markant dabei war, dass er sich zuvor die Schuhe auszog, um im Lokal nichts zu verunreinigen. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell