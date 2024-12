Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 62-Jährige mit 2,85 Promille am Steuer - Führerschein beschlagnahmt ++ Pkw-Aufbruch in Zeven - Handy gestohlen ++ Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt ++

Rotenburg

Korrektur zur Meldung: "Gefährliches Überholmanöver auf der B 71 - Polizei sucht Zeugen" (03.12.2024)

Selsingen. In einer Korrektur zur ursprünglichen Meldung stellt die Polizei klar, dass bei dem Verkehrsunfall nicht die 53-jährige Fahrerin des Ford Kuga auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr. Stattdessen fuhr ein 43-jähriger Unfallbeteiligter mit seinem Suzuki auf den vorausfahrenden Ford der 53-Jährigen auf. Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5922349

Pkw-Aufbruch in Zeven - Handy gestohlen

Zeven. Am Dienstagnachmittag (03.12.2024, zwischen 17:00 und 17:30 Uhr) schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines im Eschenweg abgestellten Mercedes Sprinters ein und entwendete ein Mobiltelefon aus dem Innenraum. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281-95920 entgegen.

Tipp der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen.

62-Jährige mit 2,85 Promille am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Bremervörde. Am Dienstagabend (03.12.2024, 22:08 Uhr) fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bremervörder Polizei in der Industriestraße eine 62 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin stark alkoholisiert hinter dem Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab 2,85 Promille. Die 62-Jährige musste ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Rotenburg. Am Dienstagvormittag (03.12.2024, 10:40 Uhr) kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Pkw Toyota in Richtung Bergstraße unterwegs, als sie beim Abbiegen nach rechts eine 73-jährige Radfahrerin übersah, die die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Toyota und am Damenrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

