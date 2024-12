Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch auf Baustelle in Visselhövede ++ Wohnungseinbruch in Gnarrenburg ++ Zwei Pkw-Aufbrüche in Zeven ++ Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen ++

Rotenburg (ots)

Einbruch auf Baustelle in Visselhövede

Visselhövede. Zwischen Freitag (29.11.2024, 16:00 Uhr) und Montag (02.12.2024, 06:50 Uhr) drangen unbekannte Täter in einen Baustellencontainer an der "Großen Straße" ein. Sie entwendeten eine Motorflex und flüchteten unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

Wohnungseinbruch in Gnarrenburg

Gnarrenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.11.2024, 12:00 Uhr bis 01.12.2024, 09:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer unverschlossenen Wohnung in der Hermann-Lamprecht-Straße. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von 600 Euro und verließen den Tatort unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761-74890 entgegen.

Zwei Pkw-Aufbrüche in Zeven

Zeven. Am gestrigen Montagabend (02.12.2024) ereigneten sich in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 22:50 Uhr zwei Pkw-Einbruchdiebstähle. Im Birkenweg schlugen die Täter die Beifahrerscheibe eines 5er BMW ein und stahlen einen Laptop. In der Kanalstraße zerstörten sie die rechte Seitenscheibe eines Hyundai und entwendeten eine Handtasche von der Rückbank. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter 04281-95920.

Auffahrunfall mit Leichtverletztem in Heeslingen

Heeslingen. Am Montagmorgen (02.12.2024) kam es gegen 07:06 Uhr auf der Steddorfer Straße (L 124) zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahranfänger auf seinem Leichtkraftrad leicht verletzt wurde. Der junge Mann fuhr aufgrund Unachtsamkeit mit seiner Honda auf einen vor ihm stehenden Mercedes auf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Gefährliches Überholmanöver auf der B 71 - Polizei sucht Zeugen

Selsingen. Am Montagvormittag (02.12.2024) gegen 10:17 Uhr verursachte ein riskantes Überholmanöver auf der B 71 einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Pkw überholte einen Lkw trotz Gegenverkehr. Drei entgegenkommende Fahrzeuge - ein Suzuki Grand Vitara, ein Ford Kuga und ein Audi A4 - mussten stark bremsen und ausweichen. Dennoch fuhr eine 53-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Nun benötigen wir Ihre Hilfe: Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer/in machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter 04761-74890.

Verkehrsunfall auf der B 75 - Eine Person leicht verletzt

Sottrum. Am späten Montagnachmittag (02.12.2024) ereignete sich gegen 17:33 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 75, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 18-jährige Fahranfängerin war in Richtung Sottrum unterwegs und wollte mit ihrem Pkw nach links auf die A1 abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Ford Transit einer 59-jährigen Fahrzeugführerin. Die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß klagte die Ford-Fahrerin anschließend über Schmerzen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

