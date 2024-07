Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: EINLADUNG AN DIE VERTRETERINNEN UND VERTRETER DER MEDIEN

Polizei-Challenge 2024 - Polizeiberuf hautnah - Ein Erlebnispraktikum ganz besonderer Art

Villingen-Schwenningen/Göppingen (ots)

Die Polizei Baden-Württemberg veranstaltet vom 30. Juli bis 1. August 2024 in Göppingen zum insgesamt sechsten Mal ein dreitägiges Erlebnispraktikum für insgesamt 99 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 18 Jahren.

In der ersten Woche der Sommerferien in Baden-Württemberg werden zum sechsten Mal 99 junge Menschen in Göppingen die Polizei-Challenge, ein Praktikum der besonderen Art, absolvieren. An allen drei Tagen erwartet die potenziellen Polizei-Azubis ein facettenreiches Programm, mit dem die Vielfalt eines spannenden und abwechslungsreichen Berufs bei der Landespolizei vorgestellt wird. Nachdem die ersten vier Veranstaltungen in Böblingen durchgeführt wurden, findet das diesjährige Erlebnispraktikum nach der Corona bedingten dreijährigen Zwangspause zum zweiten Mal nach der Premiere im letzten Jahr beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen statt.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg Thomas Strobl richtet am Nachmittag des zweiten Tages, Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 14:30 Uhr ein Grußwort an die Teilnehmenden und steht auch als Gesprächspartner in Göppingen zur Verfügung.

An diesem Nachmittag findet der eigentliche Wettbewerb, die Polizei-Challenge, statt. An insgesamt neun Stationen erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vergleichswettkämpfe, die jeweils im Team zu absolvieren sind. Dies stellt sicherlich einen ganz besonderen Erlebnisfaktor dar. Teams messen sich aktiv in verschiedenen Teamwettkämpfen miteinander, sei es beim Lösen von Denksportaufgaben oder auch beim Überwinden von kleinen oder größeren Hindernissen. Hier werden sowohl "Köpfchen" als auch körperliche Fitness gefragt sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Polizei-Challenge 2024 werden wiederum in Zelten, ausgestattet mit Feldbetten, untergebracht. Bereits das sorgt für den passenden Rahmen der Challenge.

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg lädt die Medienvertreterinnen und Medienvertreter unabhängig von den genannten Punkten an allen drei Tagen zum Besuch der gesamten Veranstaltung nach Göppingen ein.

Für die Polizei-Challenge 2024 konnten sich Jugendliche bewerben, die Interesse am Polizeiberuf haben und die allgemeinen Bewerbungsvoraussetzungen - zumindest voraussichtlich - erfüllen. Da sich weit mehr Schülerinnen und Schüler beworben haben, als Teilnahmeplätze zur Verfügung stehen, wurden die zur Verfügung stehenden Plätze verlost.

Die Polizei Baden-Württemberg stellt in diesem Jahr, wie bereits im vergangenen Jahr, über 1.300 Ausbildungsplätze im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst (Bachelorstudium) zur Verfügung. Auch in den nächsten Jahren werden viele qualifizierte Nachwuchskräfte benötigt. Weitere Informationen rund um den Polizeiberuf bietet auch die Karriereseite der Polizei Baden-Württemberg unter www.karriere-polizei-bw.de

Für Rückfragen oder zur Vereinbarung von weiteren Terminen vor Ort steht Ihnen der Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit, - E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de, - Tel.: 07720/309-2300 oder - während der Veranstaltung unter der Rufnummer: 0162/2324870 gerne zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen wäre eine Voranmeldung wünschenswert.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell