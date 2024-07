POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum 24-h-Spendenlauf an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen (ots)

am Montag, 08.07.2024, 17:00 Uhr fällt der Startschuss zum 8. 24-h-Spendenlauf der Hochschule für Polizei am Campus in Villingen-Schwenningen.

Insgesamt 34 Teams, gebildet aus den aktuellen Studienjahrgängen, der Verwaltung sowie der Dozierenden kämpfen dabei um den "Großen Preis des Fördervereins". Unter Wettkampfbedingungen geht es darum, welches der Teams als Kette von Einzelläufern innerhalb von 24 Stunden die meisten Runden auf der hochschuleigenen 400 m-Bahn absolvieren kann. Neben der sportlichen Herausforderung verfolgen alle Teams dabei das gemeinnützige Ziel, möglichst viele Spendengelder für caritative Zwecke im Schwarzwald-Barr-Kreis zu "erlaufen". Jedes Team ist deshalb mit mindestens einem Sponsor unterwegs, der für jede gelaufene Runde 0,50 EUR bezahlt. Die erlaufenen Spendengelder gehen dieses Mal anteilig an die Feldner Mühle e.V. (www.feldner-muehle.de), die Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar e.V.(www.hospiz-sbk-ambulant.de) und den Förderverein PRO HfPol e.V.(www.pro-hfpol.de).

Der Spendenlauf endet nach genau 24 Stunden am Dienstag, 09.07.2024 um 17:00 Uhr mit dem Zieleinlauf. Um 18:00 Uhr findet dann auf dem Sportgelände der Hochschule die Spendenscheckübergabe und Siegerehrung statt.

Zum Startschuss am Montagnachmittag sowie zum Zieleinlauf und der anschließenden Siegerehrung mit Spendenscheckübergabe am Dienstagabend laden wir alle Medienvertreter recht herzlich ein. Es erleichtert uns die Planung, wenn Sie uns Ihre Teilnahme mit einer kurzen E-Mail an presse.hfp@polizei.bwl.de ankündigen.

