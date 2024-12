Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Fernfahrerstammtisch mit vorweihnachtlichem Jahresabschluss

A1/Sittensen (ots)

Die Tage werden dunkler und kälter. Die Stimmung aber nicht, denn Weihnachten steht wieder vor der Tür. Die beste Zeit für den vorweihnachtlichen Jahresabschluss des Fernfahrerstammtisches.

Der 215. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd), direkt an der BAB 1 stand ganz im Zeichen des besinnlichen Jahresrückblickes.

Zum Jahresabschluss blickte Polizeihauptkommissarin Andrea Möller auf die vergangenen 10 Themenabende im Jahr 2024 zurück. Eine Präsentation mit vielen Bildern erinnerte an die spannenden Stammtische, aber auch an verschiedene Sonderaktionen, wie den 2. Brummi-Tag in Lengenbostel im September oder die Bundesfachtagung in Sachsen im Oktober. In vorweihnachtlicher Stimmung bedankte sich das Moderatorenteam mit kleinen Aufmerksamkeiten bei über 35 erschienenen Teilnehmern für viele interessante und aufschlussreiche Diskussionsabende.

Zu den Teilnehmern gehörten auch der Leiter des Verkehrs- und Einsatzdezernats aus der Polizeidirektion Lüneburg, Herr Polizeidirektor Kunath sowie Polizeikommissar Kärsten, ebenfalls aus dem Verkehrsdezernat, die zum Jahresabschluss noch einmal an der besinnlichen Runde teilnehmen wollten.

Gemeinsam konnten so Kraftfahrer und Polizei das Jahr in besinnlicher Runde ausklingen lassen.

Im neuen Jahr startet der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg, am 05. Februar, zu welchem alle Interessierten recht herzlich willkommen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell