POL-ROW: ++ Aufmerksame Zeugen verhindern Taschendiebstahl - Mann und Frau festgenommen ++ Polizei und Zoll stoppen Ladendiebe auf der A1 ++ Mann unter Drogen verursacht Unfall - leicht verletzt ++

Rotenburg (ots)

Aufmerksame Zeugen verhindern Taschendiebstahl - Mann und Frau festgenommen

Zeven. Zwei aufmerksame Männer im Alter von 39 und 31 Jahren beobachteten am Mittwoch (05.12.2024, 12:10 Uhr) auf dem Parkplatz des Famila-Marktes, wie eine Frau und ein Mann einer 84-jährigen Dame verdächtig nahe folgten. Die Männer reagierten sofort, vermuteten einen Taschendiebstahl und informierten die Polizei. Anschließend verfolgten sie die Täter, die versuchten, zu Fuß zu flüchten. Polizistinnen und Polizisten der Zevener Polizei stellten die Verdächtigen und nahmen sie fest. Bei den Beschuldigten wurden Bargeld und eine gestohlene Geldbörse sichergestellt. Letztere hatten die Täter vermutlich zuvor in einen Busch geworfen.

Polizei und Zoll stoppen Ladendiebe auf der A1 ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++

Sittensen/BAB 1. Kurz vor 22:00 Uhr am Mittwoch (04.12.2024) stoppte der Zoll einen polnischen Pkw an der Rastanlage Ostetal (Süd) und forderte Unterstützung durch die Polizei an. Die beiden georgischen Insassen waren den Beamtinnen und Beamten bereits bekannt: Erst vor zwei Wochen waren sie bei einer Großkontrolle an der Rastanlage Aarbachkate aufgefallen. Wie damals wurden auch diesmal im Fahrzeug haushaltsunübliche Mengen neuwertiger Hygieneartikel und Kleidung sichergestellt, die mutmaßlich aus Ladendiebstählen stammten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen bereits am Vortag im Raum Hannover wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden waren. Zusätzlich bestätigte ein Drogenschnelltest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ablenkungsmanöver auf Edeka-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Mittwochnachmittag (04.12.2024, ca. 15:15 Uhr) wurde eine 54-jährige Frau aus Scheeßel Opfer eines Diebstahls. Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hamburger Straße lenkte eine Täterin die Frau ab, während ein Komplize gezielt ihre Handtasche aus dem Kofferraum stahl. Anschließend flohen die Täter mit einem Fahrzeug in Richtung Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem auffälligen Fluchtfahrzeug geben können. Es soll sich um einen hellgrauen Kleinwagen handeln, dessen hintere linke Tür in einer anderen Farbe lackiert ist. Weitere Details sind nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281-95920 entgegen.

Einbruch in Bungalow - Täter unerkannt geflüchtet

Zeven. Zwischen Sonntag (01.12.2024) und Mittwoch (04.12.2024) brachen unbekannte Täter in einen Bungalow im Hartriegelweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flohen mit ihrer Beute. Die Höhe des Schadens und das genaue Diebesgut ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281-95920 entgegen.

Mann unter Drogen verursacht Unfall - leicht verletzt

Zeven. Am Mittwochmorgen (04.12.2024, 07:10 Uhr) kam ein 58-jähriger Mann auf der L 131 bei Hofkoh mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Bei der anschließenden Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Kokain und Opiaten. Zudem war der Pkw weder versichert noch waren die angebrachten Kennzeichen auf den Wagen zugelassen. Das Fahrzeug wurde stillgelegt. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Kollision zwischen E-Scooter und Pedelec - Drei Verletzte

Gnarrenburg. Mittwochmorgen (04.12.2024, 08:55 Uhr) ereignete sich in der Hindenburgstraße ein Unfall zwischen zwei 13-jährigen Mädchen auf einem E-Scooter und einer 58-jährigen Radfahrerin mit einem Pedelec. Nach derzeitigem Stand kollidierte die Radfahrerin, die in Richtung Hermann-Lamprecht-Straße unterwegs war, mit den entgegenkommenden Jugendlichen aus Unachtsamkeit an einer unübersichtlichen Stelle. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt.

E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Sittensen. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Mittwoch (04.12.2024, 11:30 Uhr) in der Bahnhofstraße leicht verletzt, als eine 71-jährige Fahrerin eines Renault Clio ihn beim Abbiegen übersah. Der Jugendliche war mit einem E-Scooter unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

