Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung am Wuppertaler Hauptbahnhof - Bunde

Wuppertal (ots)

Am 24. Juli 2024, zwischen 17.20 Uhr und 17.38 Uhr, kam es am Hauptbahnhof Wuppertal zu einer Unterschlagung. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger entwendete der Geschädigten ihren Rucksack, der zuvor auf einer Sitzbank am Bahnsteig zu Gleis 1 abgelegt war. Der Täter steckte den Rucksack samt Inhalt in einen mitgeführten Müllsack und entfernte sich anschließend vom Tatort.

Das Amtsgericht Wuppertal hat aufgrund der Umstände des Vorfalls die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt die Person auf den veröffentlichten Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise werden von der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 / 179276-0 entgegengenommen. Alternativ können Informationen auch über die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder bei jeder anderen Bundespolizeidienststelle gemeldet werden.

Wir danken der Öffentlichkeit für ihre Unterstützung bei der Aufklärung dieses Vorfalls.

Fahndungsbilder unter: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-77-2024.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell