BPOL NRW: TERMIN-HINWEIS - EINLADUNG AN DIE MEDIEN Flughafen Köln/Bonn übernimmt Luftsicherheitskontrollen Offizielle Vertragsunterzeichnung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Sankt Augustin, Köln/Bonn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Bundespolizei und Flughafen Köln/Bonn GmbH

Flughafen Köln/Bonn übernimmt Luftsicherheitskontrollen Offizielle Vertragsunterzeichnung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Sankt Augustin, Köln/Bonn - Das Bundesministerium des Innern und für Heimat überträgt der Flughafen Köln/Bonn GmbH ab dem 1. Januar 2025 die Verantwortung für die Organisation und Steuerung der Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn. Dies ist in einem Beleihungsvertrag vereinbart, der am Montag, dem 25. November 2024, durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Thilo Schmid, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, unterzeichnet wird.

Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin und die Flughafen Köln/Bonn GmbH dürfen Sie zu dieser Veranstaltung herzlich einladen.

Ort: Flughafen Köln/Bonn - Kennedystraße, 51147 Köln - Abflugebene Terminal 2 Event-Lounge Zeit: Montag, den 25.11.2024, 12:45 Uhr - Eintreffen bitte bis 12:30 Uhr

Für die Akkreditierung ist zwingend die Vorlage Ihres Presse- und Personalausweises erforderlich, die Sie bitte beim Zugang zur Event-Longe vorzeigen.

Bitte benachrichtigen Sie uns bis spätestens Montag, den 25.11.2024, 11:00 Uhr, unter Angabe von Name, Vorname, Medium und Erreichbarkeit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte an die Pressestelle der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin unter E-Mail: presse.nrw@polizei.bund.de oder die Pressestelle der Flughafen Köln/Bonn GmbH unter E-Mail: presse@koeln-bonn-airport.de.

