POL-HX: Erster Berufserkundungstag bei der Polizei Höxter: Jugendliche gewinnen Einblicke in den Polizeialltag

Steinheim (ots) - Bereits am Sonntag, 15. September, kam es in Steinheim zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen verletzten sich leicht. Ein BMW-Fahrer soll sich als Zeuge bei der Polizei Höxter melden. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus Höxter mit seinem grauen Mercedes auf der L823 in Richtung Billerbeck. Mit im Pkw saß eine 45-jährige Beifahrerin. Vor ihm befand sich ein BMW, welche in der gleichen Richtung ...

mehr