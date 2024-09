Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Überladungen und Drogenverstöße im Fokus

Verkehrsdienst der Polizei Höxter kontrolliert zahlreiche Fahrzeuge in Brakel

Brakel (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter führte am Mittwoch, 25. September, im Stadtgebiet Brakel mehrere Fahrzeugkontrollen durch und stellte dabei gravierende Verstöße fest.

Die erste Kontrolle fand um 12.35 Uhr statt, als ein 36-jähriger Fahrer eines französischen Lastwagens angehalten wurde. Der Fahrer transportierte Sand und Kies, und schon bei der Sichtkontrolle fiel auf, dass der Lkw offensichtlich überladen war. Bei einer Wiegemöglichkeit bestätigte sich der Verdacht: Das Gefährt war zu 57 Prozent überladen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt, er musste eine Sicherheitsleistung von 260 Euro entrichten.

Um 13.30 Uhr folgte die Kontrolle eines 16-Tonnen-LKW aus Saarbrücken. Der 33-jährige Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, sondern lediglich eine serbische, die seit seinem Umzug nach Deutschland vor sechs Jahren abgelaufen war. Dies führte zur Untersagung des Fahrens mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen sowie zur Einleitung einer Strafanzeige.

Eine weitere Kontrollsituation ergab sich um 14.05 Uhr, als ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Soest angehalten wurde. Die Beamten bemerkten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm. Ein Drogentest wurde verweigert, was zu einer angeordneten Blutentnahme führte. Auch ihm wurde das Fahren für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Um 15.05 Uhr fiel einem Streifenwagen ein männlicher E-Scooter-Fahrer auf, der sich in der Rieseler Straße aufhielt und offenbar versuchte, der Polizeikontrolle zu entkommen. Er wurde schließlich in einem Hinterhof der Industriestraße gestoppt. An seinem E-Scooter war ein altes, grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht, was bedeutete, dass keine aktuelle Versicherung bestand. Zudem bestand der Verdacht, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest ergab positive Werte für THC und MDMA. Auch ihm wurde das Führen von Fahrzeugen für die nächsten 24 Stunden und das Fahren mit dem E-Scooter untersagt, bis eine gültige Versicherung vorweisen kann.

Zuletzt erfolgte um 17.30 Uhr die Kontrolle eines 22-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Straße Pahenwinkel. Bei Sichtung des Streifenwagens fuhr dieser schnell auf einen Radweg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sein E-Scooter ebenfalls kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Das Fahren wurde bis zur Klärung einer Versicherung untersagt.

Die Kontrollen des Verkehrsdienstes zeigen einmal mehr, wie wichtig die Einhaltung von Verkehrs- und Sicherheitsvorschriften ist, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Kreispolizeibehörde Höxter warnt immer wieder vor den Gefahren, die von überladenen Fahrzeugen und dem Fahren unter Einfluss von Drogen ausgehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell