Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Steinheim (ots)

Bereits am Sonntag, 15. September, kam es in Steinheim zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen verletzten sich leicht. Ein BMW-Fahrer soll sich als Zeuge bei der Polizei Höxter melden. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 47-Jähriger aus Höxter mit seinem grauen Mercedes auf der L823 in Richtung Billerbeck. Mit im Pkw saß eine 45-jährige Beifahrerin. Vor ihm befand sich ein BMW, welche in der gleichen Richtung unterwegs war. Als die beiden Fahrzeuge die Kreuzung zur Beller Straße erreichten, kam aus Richtung Steinheim ein 86-Jähriger mit einem Benz. Nach ersten Aussagen beabsichtigte er die L823 in Richtung Belle zu überqueren. Der BMW konnte noch ausweichen, der 47-Jährige stieß mit dem 86-Jährigen zusammen. Dabei verletzten sich alle drei Personen leicht. Sie wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die Polizei sucht nun den Fahrer des BMW. Die Person wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei Höxter, unter der Rufnummer 05271/962-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell