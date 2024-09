Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reifen löst sich während der Fahrt

Beverungen (ots)

Glück im Unglück hatte eine 23-Jährige, die mit einem Pkw unterwegs war. Während der Fahrt löste sich ein Reifen. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass vor Fahrtantritt die Radmuttern mutwillig gelockert wurden und sucht nun Zeugen. Am Samstag, 21. September, stieg die 23-jährige aus Beverungen in den geparkten Daimler. Über die Würrigser Straße fuhr sie in Richtung Lauenförde. Kurz vor Lauenförde bemerkte sie ein Ruckeln und der linke Hinterreifen löste sich während der Fahrt. Der Pkw erlitt dadurch leichte Beschädigungen, die Fahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme gab die Schwester der Fahrerin an, dass sie zwei Radmuttern gefunden habe, an der Stelle, wo der Pkw stand. Nun hoffen die Ermittler der Polizei auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Der Tatzeitraum wird von Freitag, 20. September ab 20.30 Uhr, bis zum Samstag, 21. September 13 Uhr, begrenzt. Der Tatort liegt in der Würrigser Straße. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell