Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit fast zwei Promille zwei weitere Pkw beschädigt

Höxter (ots)

Ein 68-Jähriger aus Höxter sorgte am Samstag, 21. September, für einen Polizeieinsatz in Höxter. Er verursachte einen Verkehrsunfall und beschädigte zwei geparkte Pkw. Da er betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen 18.40 Uhr fuhr der 68-jährige mit seinem Nissan in die Kantstraße in Höxter ein. In der Kantstraße fuhr er auf einen, am rechten Fahrbahnrand, geparkten Kia auf. Diesen schob er auf einen davorstehenden Opel. Der 68-Jähirge stoppte kurz, schaute sich den Schaden an und beabsichtigte seine Fahrt fortzusetzen. Ein Halter eines der geschädigten Fahrzeuge stellte sich ihm in den Weg und konnte somit die Weiterfahrt unterbinden. Die eingesetzten Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 68-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Fast zwei Promille zeigte das Ergebnis. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegenüber den Beamten leistete er auf der Wache Widerstand. Glücklicherweise blieben dabei alle Beteiligte unverletzt. Gegen den Fahrer laufen nun mehrere Strafverfahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell