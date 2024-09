Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leichtverletzter 9- jähriger Junge nach Verkehrsunfall

Willebadessen (ots)

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 20.09.2024, gegen 07:40 Uhr, in 34439 Willebadessen, im Kreuzungsbereich Weißer Weg / Hermann-Löns-Weg / Lippertweg. In der dortigen 30-er Zone befuhr ein 24-jähriger, aus Willebadessen stammender PKW-Führer, die Straße "Weißer Weg" von der Bahnhofstraße in Richtung Grundschule. Hier liegt eine "rechts-vor-links" Reglung vor. Zu diesem Zeitpunkt befuhr auch ein 9-jähriger aus Willbadessen stammender Junge den "Hermann-Löns-Weg" in Richtung "Weißer Weg "mit seinem Fahrrad. In diesem Bereich ist die Sicht nach links durch eine ca. 1,45 m hohe Hecke erschwert. Auf Höhe des "Hermann-Löns-Weg" missachtete der Junge die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW. Es kam zu einem Zusammenstoß in Folge dessen der Junge auf die Straße stürzte.Der Junge wurde leicht verletzt.Die bereits am Unfallort eingetroffenen Eltern begleiteten den Jungen bei der ärztlichen Behandlung.

