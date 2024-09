POL-HX: Illegale Drohnenflüge über Höxter beschäftigen Polizei

Warburg (ots) - Seit Mittwoch, 18. September, wird ein Zwölfjähriger in Warburg vermisst. Er stammt aus einem Ortsteil im Landkreis Kassel und geht in Warburg zur Schule. Er soll sich vormittags noch am Schulgelände in Warburg am Brüderkirchhof aufgehalten haben, erschien aber nicht im Unterricht. Personenbeschreibung: 12 Jahre alt, schwarze Haare, schlanke Statur, 165 cm groß, Narbe auf der Nase, Muttermal rechts am ...

