Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwölfjähriger in Warburg vermisst

Warburg (ots)

Seit Mittwoch, 18. September, wird ein Zwölfjähriger in Warburg vermisst. Er stammt aus einem Ortsteil im Landkreis Kassel und geht in Warburg zur Schule. Er soll sich vormittags noch am Schulgelände in Warburg am Brüderkirchhof aufgehalten haben, erschien aber nicht im Unterricht.

Personenbeschreibung: 12 Jahre alt, schwarze Haare, schlanke Statur, 165 cm groß, Narbe auf der Nase, Muttermal rechts am Kinn. Bekleidung: dunkle Jacke, dunkelblaue Jogginghose, blaue Sportschuhe, Nike Rucksack (dunkelblau/ schwarz)

Ein Foto des Vermissten ist veröffentlicht im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/146552

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Kindes machen? Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell