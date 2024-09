Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Willebadessen Peckelsheim (ots)

Am 21.09.2024, um 18:57 Uhr, ereignete sich in Peckelsheim, im dortigen Kreuzungsbereich der Lützer Str. / Schweckhausener Str. ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Pkw -Fahrer leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 50-jährige aus Willegassen stammende Pkw Fahrerin die Helmernsche Str. in Fahrtrichtung der Lützer Str. und bog im dortigen Einmündungsbereich links in die Schweckhausener Str. ein. Dabei übersah sie den entgegenkommenden aus Nieheim stammenden 43- jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn in Richtung des Gebäudes der Lützer Str. 24 geschleudert. Beide Unfallbeteiligte wurden zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus in Warburg zugeführt. Die Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

