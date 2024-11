Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schnee und Eis beenden Flucht - 6 Haftbefehle und Betäubungsmittel durch Bundespolizei beschlagnahmt

Aachen (ots)

Gleich mehrere Fahndungstreffer sowie Betäubungsmittel stellte die Bundespolizei Aachen gestern Abend in Stollberg fest.

Ein 42-jähriger Türke wurde als Fahrgast der RE 9 kontrolliert. Die Person war nicht im Besitz eines gültigen Ausweisdokuments. Auf Nachfrage gab er, wie sich später rausstellte, eine falsche Identität bei den Beamten an. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren fanden die Beamten ein Verschlusstütchen mit ca. 7 Gramm (brutto) Amphetamin bei der Person. Die Person sollte daraufhin zurück zum Hauptbahnhof Aachen, zwecks Anzeigenfertigung, verbracht werden. Bei Ausstieg am Bahnhof Stollberg setzte die Person sofort fußläufig zur Flucht an. Aufgrund der Witterungsverhältnisse, hier Schneeregen, stürzte die Person gleich zweimal und verletzte sich dabei am Bein. Die Beamten konnten der Person daraufhin Handfesseln anlegen und ihn zur Wache am Hauptbahnhof verbringen, um dort mittels Fingerabdrücke seine Identität zu klären.

Am Hauptbahnhof wurde schnell klar, warum er zuvor falsche Daten angegeben hatte. Gleich 6 offene Haftbefehle lagen gegen ihn vor. Insgesamt 254 Tage Haft, sowie zweimal angeordnete Untersuchungshaft muss der 42-Jährige antreten. Die Haftstrafen waren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz, Diebstähle, Urkundenfälschung, räuberische Erpressung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde die Person dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zugeführt.

