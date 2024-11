Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen eines Drogendeliktes - Bundespolizei verhaftet 46-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwochnachmittag (20.11.2024) einen 46-jährigen Deutschen fest, der beabsichtigte, nach Malaga/Spanien zu fliegen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Aurich im Mai 2023 einen Haftbefehl wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Verurteilten erlassen hatte.

Die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro konnte durch den Mann nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 20 Tagen nicht abgewendet werden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde er daher durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

